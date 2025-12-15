Головин и Сафонов потеряли в цене на трансферном рынке

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин потеряли в стоимости на трансферном рынке, следует из обновленных данных на портале Transfermarkt.

29-летний Головин подешевел на 2 миллиона евро — теперь его стоимость составляет 18 миллионов евро. 26-летний Сафонов упал в цене на 3 миллиона евро, достигнув уровня 15 миллионов евро.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 10 матчей в чемпионате Франции, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.

Сафонов присоединился к «ПСЖ» летом 2024-го. В нынешнем сезоне на его счету 2 игры в Лиге 1, одну из которых он провел на ноль.