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Ронжье перешел в «Марсель» после закрытия трансферного окна

01:06
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Полузащитник Валентен Ронжье сменил «Нант» на «Марсель». 24-летний француз подписал пятилетний контракт.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Еще 2 миллиона евро «Нант» может получить в случае выхода «Марселя» по итогам сезона в Лигу Европы или Лигу чемпионов.

Переход был оформлен во вторник, 3 сентября, так как сторонам не удалось договориться в понедельник до закрытия трансферного окна. По правилам профессиональной лиги Франции, игроки могут переходить внутри страны за день до открытия трансферных оконо и через день после закрытия.

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