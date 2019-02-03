Рони Лопеш: "Монако" стал увереннее"

Полузащитник "Монако" Рони Лопеш отметил важность победы над "Тулузой" (2:1) в последнем матче чемпионата Франции. Один из мячей в этой встрече забил россиянин Александр Головин.

– Эта победа важна для команды, потому что добавит нам уверенности, – цитирует A Bola португальца. – После первой очень сложной части сезона мы должны все забыть и сыграть гораздо лучше в оставшихся матчах. Я чувствую, что команда стала более уверенной, и эта победа еще добавит нам твердости. Мы должны идти от игры к игре.