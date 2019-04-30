Полузащитник "Монако" Рони Лопеш отметил, что его команда испытывает давление перед матчем 34-го тура чемпионата Франции против "Ренна"​, сообщает официальный сайт монегасков. Встреча пройдет 1 мая, начало – в 20.00 (мск).

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 32 очками. "Ренн"с 43 баллами располагается на 11-й строчке.

– Конечно же мы испытываем давление, но команда готова к предстоящим встречам. Битва за сохранение своего места в лиге 1 продлится до последнего тура. Мы уже продемонстрировали, что у нас есть нужные качества, чтобы одержать верх. Нам предстоит встреча с подготовленной командой.

Я тренируюсь каждый день, чтобы вернуться на свой лучший уровень. Во время матча нам необходимо принимать решения в мгновение ока, в этом плане мне нужно прибавлять, поэтому я упорно работаю на тренировках. В нашем положении – нам нужно набирать очки, именно это мы постараемся сделать, начиная со среды, – цитирует Лопеша пресс-служба "Монако".

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