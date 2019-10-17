Роналдо: «Падения Неймара? Ему нужно защищать себя»

Легендарный бразильский нападающий Роналдо не видит ничего плохого в частых падениях соотечественника Неймара в борьбе с оппонентами. По его словам, это один из способов защиты от грубой игры.

— Неймар намного более худой, чем те, с кем он сталкивается, — цитирует A Bola Роналдо. — И он хорошо защищает себя. Я думаю, что все нормально. А окружающие пусть говорят, что хотят. Неймару нужно защищать себя, потому что никто этого не сделает за него.