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Роналдо: «Падения Неймара? Ему нужно защищать себя»

10:50
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо не видит ничего плохого в частых падениях соотечественника Неймара в борьбе с оппонентами. По его словам, это один из способов защиты от грубой игры.

— Неймар намного более худой, чем те, с кем он сталкивается, — цитирует A Bola Роналдо. — И он хорошо защищает себя. Я думаю, что все нормально. А окружающие пусть говорят, что хотят. Неймару нужно защищать себя, потому что никто этого не сделает за него.

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