Роналдиньо хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Бывший нападающий «ПСЖ» Роналдиньо поделился мнением о Килиане Мбаппе.

«Есть ли у него все, чтобы преуспевать? Да. В мое время все было иначе. Сейчас «ПСЖ» находится на уровне топ-клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Было бы прекрасно, если бы он остался. Мы бы смотрели на то, как лучшие игроки вместе выступают за «ПСЖ», и увидели бы, как они выигрывают Лигу чемпионов. Было бы чудесно», — приводит слова Роналдиньо A Bola.

Ранее появилась информация, что француз уже решил перейти в «Реал», но планирует сообщить о своем решении в конце сезона.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провел 40 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.