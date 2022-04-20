Роналдиньо хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»
Бывший нападающий «ПСЖ» Роналдиньо поделился мнением о Килиане Мбаппе.
«Есть ли у него все, чтобы преуспевать? Да. В мое время все было иначе. Сейчас «ПСЖ» находится на уровне топ-клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».
Было бы прекрасно, если бы он остался. Мы бы смотрели на то, как лучшие игроки вместе выступают за «ПСЖ», и увидели бы, как они выигрывают Лигу чемпионов. Было бы чудесно», — приводит слова Роналдиньо A Bola.
Ранее появилась информация, что француз уже решил перейти в «Реал», но планирует сообщить о своем решении в конце сезона.
В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провел 40 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|32
|23
|5
|4
|72-30
|74
|
2
|Марсель
|32
|17
|8
|7
|52-31
|59
|
3
|Монако
|33
|16
|8
|9
|51-34
|56
|
4
|Ренн
|32
|17
|5
|10
|69-34
|56
|
5
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
6
|Страсбур
|32
|14
|11
|7
|53-34
|53
|
7
|Ланс
|32
|14
|8
|10
|50-41
|50
|
8
|Лион
|32
|13
|11
|8
|50-41
|49
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|32
|13
|8
|11
|41-35
|47
|
11
|Монпелье
|32
|12
|6
|14
|44-44
|42
|
12
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
13
|Брест
|32
|10
|9
|13
|40-47
|39
|
14
|Анже
|32
|8
|10
|14
|36-46
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|33
|7
|10
|16
|37-64
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|- : -
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|22
|
|
Мартен Террье
Ренн
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|19
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8