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20 апреля, 23:57

Роналдиньо хочет, чтобы Мбаппе остался в «ПСЖ»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший нападающий «ПСЖ» Роналдиньо поделился мнением о Килиане Мбаппе.

«Есть ли у него все, чтобы преуспевать? Да. В мое время все было иначе. Сейчас «ПСЖ» находится на уровне топ-клубов Европы. Мбаппе может стать лучшим футболистом мира в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ».

Было бы прекрасно, если бы он остался. Мы бы смотрели на то, как лучшие игроки вместе выступают за «ПСЖ», и увидели бы, как они выигрывают Лигу чемпионов. Было бы чудесно», — приводит слова Роналдиньо A Bola.

Ранее появилась информация, что француз уже решил перейти в «Реал», но планирует сообщить о своем решении в конце сезона.

В текущем сезоне 23-летний Мбаппе провел 40 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.

Источник: https://www.abola.pt/Internacional/2022-04-20/paris-saint-germain-ronaldinho-espera-que-mbappe-continue-em-paris/937505
Килиан Мбаппе
Роналдиньо
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 32 23 5 4 72-30 74
2
 Марсель 32 17 8 7 52-31 59
3
 Монако 33 16 8 9 51-34 56
4
 Ренн 32 17 5 10 69-34 56
5
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
6
 Страсбур 32 14 11 7 53-34 53
7
 Ланс 32 14 8 10 50-41 50
8
 Лион 32 13 11 8 50-41 49
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 32 13 8 11 41-35 47
11
 Монпелье 32 12 6 14 44-44 42
12
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
13
 Брест 32 10 9 13 40-47 39
14
 Анже 32 8 10 14 36-46 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 33 7 10 16 37-64 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 - : -
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
Лилль – Страсбур
 - : -
24.04 21:45
Реймс – Марсель
 - : -
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 22
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 19
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
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Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
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