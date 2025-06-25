Футбол
25 июня, 00:58

Романо: Погба подписал с «Монако» контракт до 2027 года

Евгений Козинов
Корреспондент
Поль Погба.
Фото AFP

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба продолжит карьеру в «Монако». Как сообщил в соцсети X журналист Фабрицио Романо, стороны договорились о контракте до июня 2027 года.

«Окончательные детали сделки уже согласованы, в ближайшие часы юристы проверят контракт, а затем Поль вылетит в Монако. Медицинский осмотр — на этой неделе», — написал Романо.

Погба с конца 2024 года является свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.

В феврале 2024 года Погба был дисквалифицирован на 4 года из-за повышенного содержания тестостерона. В октябре срок дисквалификации сократили до 18 месяцев, в связи с чем 32-летний француз уже в марте 2025 года получил право выходить на поле в официальных матчах.

Поль Погба.
Поль Погба
