Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:44

Орещук — о Головине: «Саша — это футболист уже другого уровня, более сильного чемпионата»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в комментарии для «СЭ» поделился мнением о продлении контракта Александра Головина с «Монако».

«Головин заслужил это и игрой, и поведением. Я думал, что он будет двигаться дальше. Саша — это футболист уже другого уровня, более сильного чемпионата. В какую команду он мог бы вписаться? В Испании помимо «Барселоны» и «Реала», он мог бы выступать в любой из команд. В Германии непонятно подошел бы он по стилистике «Баварии», но в «Байере» точно играл бы. Но в любом случае чемпионат Франции тоже очень хороший. Ну, и жизнь в Монако. Все мы хотели бы там жить. Так что, это далеко не худший вариант», — сказал Орещук «СЭ».

Ранее стало известно, что Головин продлил контракт с «Монако» до июня 2029 года.

Головин выступает за монегасков с июля 2018 года. В общей сложности хавбек провел 209 матчей за французскую команду, забил 31 гол и отдал 39 результативных передач.

Дарик Агаларов

Александр Головин
Роман Орещук
ФК Монако
Читайте также
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Москвичев: «Пенальти на Мантуане? Мое мнение — его не было, чуть подрисовали»
«Спартак» — «Ростов»: красно-белые увеличили преимущество
«Спартак» — «Ростов»: Николсон удвоил преимущество хозяев. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Спартак» — «Ростов»: хозяева открыли счет на 29-й минуте
Семак рассказал, почему Соболев не вышел в старте на матч с «Оренбургом»
Семак объяснил, почему предпочел Мантуана Караваеву в матче с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 6 5 1 0 20-5 16
2
 Монако 6 5 1 0 12-3 16
3
 Марсель 7 4 2 1 16-8 14
4
 Реймс 6 3 2 1 10-8 11
5
 Лилль 6 3 1 2 11-7 10
6
 Ланс 6 2 4 0 5-2 10
7
 Нант 6 2 3 1 9-6 9
8
 Страсбур 6 2 3 1 12-10 9
9
 Ницца 6 2 2 2 14-6 8
10
 Ренн 6 2 1 3 10-9 7
11
 Лион 6 2 1 3 8-12 7
12
 Осер 6 2 0 4 8-12 6
13
 Брест 6 2 0 4 8-13 6
14
 Гавр 6 2 0 4 7-13 6
15
 Тулуза 6 1 2 3 5-8 5
16
 Монпелье 6 1 1 4 6-17 4
17
 Сент-Этьен 6 1 1 4 3-17 4
18
 Анже 7 0 3 4 5-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.10 21:45
Марсель – Анже
 1 : 1
5.10 18:00
Сент-Этьен – Осер
 - : -
5.10 20:00
Лилль – Тулуза
 - : -
5.10 22:00
Ренн – Монако
 - : -
6.10 16:00
Лион – Нант
 - : -
6.10 18:00
Брест – Гавр
 - : -
6.10 18:00
Реймс – Монпелье
 - : -
6.10 18:00
Страсбур – Ланс
 - : -
6.10 21:45
Ницца – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 6
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 5
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 5
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 3
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 3
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 5 1 2
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 5 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости