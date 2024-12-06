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Березовский: «Сафонов поможет Сперцяну адаптироваться в «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер сборной Армении по футболу Роман Березовский прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «ПСЖ».

«Сафонов поможет Сперцяну адаптироваться в «ПСЖ». У меня нет сомнений, что Эдуард сможет заиграть в парижской команде. В Париже другая обстановка и это топ клуб, что стало бы большим вызовом. Чувствуется, что этот трансфер нужен ему сейчас. У него и так высокий уровень и я уверен, что переход в чемпионат Франции сделал бы его еще сильнее. В общем, было бы здорово», — цитирует «РБ Спорт» Березовского.

В этом сезоне Сперцян забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Березовский
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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