«Рома» может арендовать Верратти у «ПСЖ»

«Рома» интересуется хавбеком «ПСЖ» Марко Верратти, пишет Corriere della Sera.

По данным источника, главный тренер римлян Жозе Моуринью общался с футболистом и пытался убедить его перейти в команду.

«Рома» хочет арендовать игрока, но его высокий оклад может негативно сказаться на потенциальном переходе полузащитника.

В минувшем сезоне 30-летний итальянец провел 38 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.