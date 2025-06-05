Роберто Мартинес считает, что Витинья заслуживает «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, заслуживает ли полузащитник «ПСЖ» Витинья стать обладателем приза лучшему футболисту года.

«Важно то, что Витинья делал в этом сезоне. Это игрок, который играл важную роль во всех победах «ПСЖ». Думаю, благодаря стилю и эффективности он заслуживает получить «Золотой мяч», — приводит Goal слова Мартинеса.

В минувшем сезоне 25-летний Витинья провел 52 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Вместе с парижанами португалец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2024/25.