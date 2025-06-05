Роберто Мартинес считает, что Витинья заслуживает «Золотой мяч»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, заслуживает ли полузащитник «ПСЖ» Витинья стать обладателем приза лучшему футболисту года.
«Важно то, что Витинья делал в этом сезоне. Это игрок, который играл важную роль во всех победах «ПСЖ». Думаю, благодаря стилю и эффективности он заслуживает получить «Золотой мяч», — приводит Goal слова Мартинеса.
В минувшем сезоне 25-летний Витинья провел 52 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Вместе с парижанами португалец стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны в сезоне-2024/25.
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0
|0-0
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3
|Лилль
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|0
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|0-0
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4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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