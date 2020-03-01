Роберт Морено: «Я хочу сделать «Монако» тем клубом, каким он был раньше»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал о том, как его пригласили на работу в этот клуб. 42-летний испанец по ходу нынешнего сезона сменил Леонарду Жардима.

— Ко мне обратились из «Монако», они проанализировали мою работу со сборной Испании, мое поведение в СМИ после ухода оттуда, — цитирует Marca Морено. — Со мной связались и сделали предложение, которое меня удивило. Мне сказали, что любой человек, оказавшийся в моей ситуации, захочет как можно скорее доказать другим, что они ошибались. Это позволило мне снова найти мотивацию. Я пришел, чтобы сделать «Монако» тем, кем клуб был раньше: отличной командой международного уровня, которая выращивает молодых игроков и показывает привлекательную атакующую игру. Но это требует времени.