Роберт Морено: «Сделаю все возможное, чтобы владельцы «Монако» гордились своей командой»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено на своей первой официальной пресс-конференции в новом клубе ответил на вопросы журналистов.

«Мои принципы работы не будут меняться, — приводит слова Морено Mundo Deportivo . — Девять лет работы в качестве ассистента главного тренера позволило мне принять участие во всех процессах. Теперь моя очередь вести эти процессы. Я чувствую себя комфортно. С делаю все возможное, чтобы владельцы и «Монако» гордились своей командой».

42-летний Морено возглавил монегасков 28 декабря. Ранее главным тренером «Монако» был Леонарду Жардим.

Монегаски с 28 очками занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.