Роберт Морено: «Сделаю все возможное, чтобы владельцы «Монако» гордились своей командой»
23:03
Главный тренер «Монако» Роберт Морено на своей первой официальной пресс-конференции в новом клубе ответил на вопросы журналистов.
«Мои принципы работы не будут меняться, — приводит слова Морено Mundo Deportivo. — Девять лет работы в качестве ассистента главного тренера позволило мне принять участие во всех процессах. Теперь моя очередь вести эти процессы. Я чувствую себя комфортно. Сделаю все возможное, чтобы владельцы и «Монако» гордились своей командой».
42-летний Морено возглавил монегасков 28 декабря. Ранее главным тренером «Монако» был Леонарду Жардим.
Монегаски с 28 очками занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
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