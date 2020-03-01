Роберт Морено: «Никогда не говорил, что целью «Монако» являются еврокубки»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (1:1).

— У нас была хорошая игра с моментами, — цитирует специалиста L'Equipe. — Мы рисковали. Прошло пять игр без поражений, это важно. Теперь нам нужно победить в Ницце на следующей неделе, но это будет очень сложно. Против «Реймса» мы сделали все, что могли, чтобы выиграть. Их гол был странным.

У нас было много моментов, нет претензий к команде. 10 явных моментов. Думаю только о победе в следующей игре, не смотрю на таблицу. Я никогда не говорил, что целью являются еврокубки. Говорить о Европе сегодня не имеет смысла. Мы улучшили нашу оборону. Теперь нам нужно забивать больше голов.