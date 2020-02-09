Роберт Морено: ««Монако» все еще строит команду»

Главный тренер «Монако» Роберт Морено прокомментировал победу над «Амьеном» (2:1) в матче 24-го тура чемпионата Франции. Монегаски забили два гола в концовке встречи.

— Мы сделали несколько тактических ошибок в первом тайме, которые исправили, — цитирует главного тренера «Монако» L'Equipe. — Все еще строим команду, я здесь всего несколько недель. Должны продолжать работать во всех направлениях.

Слимани — великолепный игрок, я сказал об этом ему сразу по приезду в клуб. У нас потрясающая атака с игроками высшего уровня. Очень рад, что он забил, в то же время вся команда приложила большие усилия, как Йовети и Кейта.