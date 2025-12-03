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3 декабря 2025, 21:11

RMC Sport: Сафонов может впервые в сезоне сыграть за «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе команды в матче против «Ренна» в 15-м туре французской Лиги 1, сообщает RMC Sport.

По информации источника, основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустил тренировку команды 3 декабря. 24-летний француз не полностью восстановился после повреждения, которое получил в игре с «Монако» (0:1) в 14-м туре.

Сафонов еще ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. 26-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.

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Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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