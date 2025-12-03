RMC Sport: Сафонов может впервые в сезоне сыграть за «ПСЖ» в матче с «Ренном»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе команды в матче против «Ренна» в 15-м туре французской Лиги 1, сообщает RMC Sport.

По информации источника, основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустил тренировку команды 3 декабря. 24-летний француз не полностью восстановился после повреждения, которое получил в игре с «Монако» (0:1) в 14-м туре.

Сафонов еще ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. 26-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.