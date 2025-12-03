RMC Sport: Сафонов может впервые в сезоне сыграть за «ПСЖ» в матче с «Ренном»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может выйти в стартовом составе команды в матче против «Ренна» в 15-м туре французской Лиги 1, сообщает RMC Sport.
По информации источника, основной вратарь парижан Люка Шевалье пропустил тренировку команды 3 декабря. 24-летний француз не полностью восстановился после повреждения, которое получил в игре с «Монако» (0:1) в 14-м туре.
Сафонов еще ни разу не выходил на поле в сезоне-2025/26. 26-летний россиянин перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
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10
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11
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12
|Брест
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
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