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Ривалдо: «Неймару нужно уйти из «ПСЖ», чтобы стать лучшим в мире»

13:38
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Легендарный бразилец Ривалдо считает, что его соотечественник Неймар должен покинуть «ПСЖ». По его словам, только так он сможет стать лучшим игроком мира.

— Я верю в Неймара, но ему нужно покинуть «ПСЖ». Поэтому он хотел уйти в этом сезоне, — цитирует Fox Sports Ривалдо. — «ПСЖ» отличный клуб, но не для игроков уровня Неймара. Во всем мире говорят о «Реале», «Барселоне», топ-клубах Англии и Германии. Он должен пойти в клуб чемпионов. Если он будет среди чемпионов, ему проще будет стать лучшим в мире. Он способен на это. Ему нужно поступить как Роналдинью, который уехал из «ПСЖ» в «Барселону» и стал лучшим.

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