Ринат Билялетдинов: «Головин не подойдет «ПСЖ», а в АПЛ или бундеслиге ему будет некомфортно»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился мнением о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину уходить из клуба.

27-летний россиянин во второй раз подряд был признан лучшим игроком месяца в составе монегасков.

«Перерос ли Головин уровень «Монако»? У этой команды хороший общий уровень футболистов. Головин не подойдет «ПСЖ». Там высокая конкуренция. Ему решать, хочет ли он быть игроком скамейки. Если брать Италию, то там есть клубы «Наполи», «Милан», «Интер», «Рома». Но что тогда считать повышением для Александра? Во Франции особняком стоит «ПСЖ». В Италии больше команд, но шаг вперед будет сделать сложно. Нужно смотреть на стиль команд. В Германии и Англии Головин будет себя чувствовать не так комфортно. Там ценятся моторика и атлетизм», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2026 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 30 миллионов евро.