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Риера: «В первые три месяца в «Бордо» работал больше как психолог, а не как тренер»

Никита Веденеев
корреспондент отдела футбола

Главный тренер «Целе» Альберт Риера в интервью «Чемпионату» рассказал о работе в «Бордо».

— Какой опыт получили в «Бордо»?

— Там была плохая ситуация, потому что команда на тот момент только вылетела из лиги 1. Фанаты и люди, работавшие там, видели только хорошие времена: лига 1, еврокубки. Я сразу понял, что им надо осознать, что мы теперь в лиге 2. Многие не могли с этим смириться. Поэтому в первые три месяца я работал больше как психолог, а не как тренер.

Уже после декабря «Бордо» заметно спрогрессировал как команда — мы очень хорошо играли последние три месяца сезона, однако шансов зацепиться за плей-офф для выхода в лигу 1 было мало. При этом у клуба не было возможности подписывать футболистов — могли только продавать. Но я рад, что побывал в такой ситуации. Нужно знать, что такое хорошо, а что — плохо. Работа в «Бордо» закалила меня.

Летом 2024 года Риера во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенскую команду с июля по октябрь 2023 года.

Источник: championat.com
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Альберт Риера
ФК Бордо
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 И В Н П +/- О
1
 Лион 7 4 2 1 13-5 14
2
 ПСЖ 7 4 2 1 14-9 14
3
 Лилль 7 4 2 1 10-5 14
4
 Париж 7 4 2 1 12-7 14
5
 Монако 7 4 2 1 10-6 14
6
 Ренн 7 4 1 2 15-14 13
7
 Лорьян 7 3 2 2 7-6 11
8
 Ланс 7 3 1 3 14-11 10
9
 Марсель 7 3 0 4 14-10 9
10
 Брест 7 2 3 2 13-10 9
11
 Тулуза 7 2 3 2 12-11 9
12
 Осер 7 3 0 4 11-17 9
13
 Ницца 7 2 2 3 6-9 8
14
 Страсбур 7 2 1 4 12-15 7
15
 Анже 7 2 1 4 9-15 7
16
 Ле Ман 7 1 3 3 10-15 6
17
 Труа 7 1 1 5 5-16 4
18
 Гавр 7 0 2 5 5-11 2
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23.10 21:45 Брест – Ницца - : -
24.10 18:15 Тулуза – Труа - : -
24.10 21:45 Ланс – Париж - : -
25.10 17:00 Монако – Лилль - : -
25.10 19:15 Анже – Лорьян - : -
25.10 19:15 Осер – Ле Ман - : -
25.10 19:15 Марсель – Гавр - : -
25.10 19:15 Ренн – Страсбур - : -
25.10 22:45 ПСЖ – Лион - : -
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Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 7
Лассине Синайоко
Лассине Синайоко

Париж

 6
Каспер Тенгстедт
Каспер Тенгстедт

Тулуза

 5
П
Флориан Товен
Флориан Товен

Ланс

 7
Кристиан Кассерес
Кристиан Кассерес

Тулуза

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Панос Кацерис
Панос Кацерис

Лорьян

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И К Ж
Джибриль Сидибе
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Ле Ман

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Жордан Лефор
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