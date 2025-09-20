Риера: «В первые три месяца в «Бордо» работал больше как психолог, а не как тренер»
Главный тренер «Целе» Альберт Риера в интервью «Чемпионату» рассказал о работе в «Бордо».
— Какой опыт получили в «Бордо»?
— Там была плохая ситуация, потому что команда на тот момент только вылетела из лиги 1. Фанаты и люди, работавшие там, видели только хорошие времена: лига 1, еврокубки. Я сразу понял, что им надо осознать, что мы теперь в лиге 2. Многие не могли с этим смириться. Поэтому в первые три месяца я работал больше как психолог, а не как тренер.
Уже после декабря «Бордо» заметно спрогрессировал как команда — мы очень хорошо играли последние три месяца сезона, однако шансов зацепиться за плей-офф для выхода в лигу 1 было мало. При этом у клуба не было возможности подписывать футболистов — могли только продавать. Но я рад, что побывал в такой ситуации. Нужно знать, что такое хорошо, а что — плохо. Работа в «Бордо» закалила меня.
Летом 2024 года Риера во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенскую команду с июля по октябрь 2023 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лион
|7
|4
|2
|1
|13-5
|14
|
2
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
3
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
4
|Париж
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
5
|Монако
|7
|4
|2
|1
|10-6
|14
|
6
|Ренн
|7
|4
|1
|2
|15-14
|13
|
7
|Лорьян
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|
8
|Ланс
|7
|3
|1
|3
|14-11
|10
|
9
|Марсель
|7
|3
|0
|4
|14-10
|9
|
10
|Брест
|7
|2
|3
|2
|13-10
|9
|
11
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
12
|Осер
|7
|3
|0
|4
|11-17
|9
|
13
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|6-9
|8
|
14
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
15
|Анже
|7
|2
|1
|4
|9-15
|7
|
16
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|7
|0
|2
|5
|5-11
|2
|23.10
|21:45
|Брест – Ницца
|- : -
|24.10
|18:15
|Тулуза – Труа
|- : -
|24.10
|21:45
|Ланс – Париж
|- : -
|25.10
|17:00
|Монако – Лилль
|- : -
|25.10
|19:15
|Анже – Лорьян
|- : -
|25.10
|19:15
|Осер – Ле Ман
|- : -
|25.10
|19:15
|Марсель – Гавр
|- : -
|25.10
|19:15
|Ренн – Страсбур
|- : -
|25.10
|22:45
|ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|7
|
|
Лассине Синайоко
Париж
|6
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|7
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|5
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1