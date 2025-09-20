Риера: «В первые три месяца в «Бордо» работал больше как психолог, а не как тренер»

Главный тренер «Целе» Альберт Риера в интервью «Чемпионату» рассказал о работе в «Бордо».

— Какой опыт получили в «Бордо»?

— Там была плохая ситуация, потому что команда на тот момент только вылетела из лиги 1. Фанаты и люди, работавшие там, видели только хорошие времена: лига 1, еврокубки. Я сразу понял, что им надо осознать, что мы теперь в лиге 2. Многие не могли с этим смириться. Поэтому в первые три месяца я работал больше как психолог, а не как тренер.

Уже после декабря «Бордо» заметно спрогрессировал как команда — мы очень хорошо играли последние три месяца сезона, однако шансов зацепиться за плей-офф для выхода в лигу 1 было мало. При этом у клуба не было возможности подписывать футболистов — могли только продавать. Но я рад, что побывал в такой ситуации. Нужно знать, что такое хорошо, а что — плохо. Работа в «Бордо» закалила меня.

Летом 2024 года Риера во второй раз возглавил «Целе». Ранее испанец тренировал словенскую команду с июля по октябрь 2023 года.