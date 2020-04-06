«Реймс» выступил с заявлением по поводу суицида заразившегося коронавирусом врача клуба

«Реймс» на официальном сайте опубликовал заявление президента клуба Жан-Пьера Кайо по поводу самоубийства 60-летнего врача клуба Бернара Гонсалеса, заразившегося коронавирусом. Он вместе с женой находился на карантине.

«Я шокирован этой новостью и не могу подобрать слов. Эта пандемия затрагивает «Реймс» в самое сердце, это личность из Реймса и великолепный профессионал, который покинул нас. Его 20-летняя миссия в клубе была выполнена с максимальным профессионализмом, страстью и даже самоотверженностью. Доктор Гонсалес в самые суровые периоды для клуба работал на общественных началах. Конечно, между нами существовали дружеские разногласия, но это было словно игрой. Он был для меня личным доктором, все мысли сотрудников клуба направлены на поддержку его жене и родителям. Сегодня нас поражает эта трагедия», — отмечено в заявлении.