«Страсбур» в гостях обыграл «Реймс»

«Страсбур» в гостях обыграл «Реймс» в матче 32-го тура лиги 1 — 2:0.

В составе победителей дублем отметился Хабиб Диалло.

«Страсбур» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка за 32 тура. «Реймс» располагается на 8-й строчке с 47 очками.