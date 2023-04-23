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Сегодня, 16:01

«Страсбур» в гостях обыграл «Реймс»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Реймс» — «Страсбур».
Фото AFP

«Страсбур» в гостях обыграл «Реймс» в матче 32-го тура лиги 1 — 2:0.

В составе победителей дублем отметился Хабиб Диалло.

«Страсбур» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 32 очка за 32 тура. «Реймс» располагается на 8-й строчке с 47 очками.

Франция. Лига 1. 32-й тур
23 апр, 14:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:2
Страсбур

Футбол
ФК Реймс
ФК Страсбур
0
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В «Монако» сообщили, что Головин пропустил матч с «Лансом» из-за жара

Лига 1: «ПСЖ» победил «Анже», «Ланс» обыграл «Монако» и другие матчи 32-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 32 24 3 5 75-31 75
2
 Ланс 32 19 9 4 54-25 66
3
 Марсель 31 19 7 5 57-30 64
4
 Монако 32 18 7 7 66-46 61
5
 Лилль 32 16 8 8 57-40 56
6
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 32 11 14 7 40-34 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Осер 32 8 9 15 30-53 33
15
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 32 7 11 14 43-53 32
18
 Труа 31 4 9 18 39-67 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 32 3 5 24 25-68 14
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36 тур
37 тур
38 тур
21.04 22:00
Анже – ПСЖ
 1 : 2
22.04 18:00
Осер – Лилль
 1 : 1
22.04 22:00
Ланс – Монако
 3 : 0
23.04 14:00
Реймс – Страсбур
 0 : 2
23.04 16:00
Аяччо – Брест
 - : -
23.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
23.04 16:00
Нант – Труа
 - : -
23.04 16:00
Ницца – Клермон Фут
 - : -
23.04 18:05
Монпелье – Ренн
 - : -
23.04 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Лион

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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Марсель

 8
И К Ж
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 26 2 4
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М`Бай Ньянг

Осер

 26 2 2
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