Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Реймс» спустя 57 лет вернулся в еврокубки, «Лион» впервые с 1996 года не попал туда

01:14
Теги:

«Лион» по пенальти проиграл «ПСЖ» в финале Кубка лиги. Команда Руди Гарсии лишилась последнего шанса попасть в еврокубки, так как в досрочно завершившемся сезоне в лиге 1 «ткачи» заняли 7-е место.

Таким образом, в отборе Лиги Европы сыграет «Реймс», ставший 6-м в чемпионате Франции. Красно-белые спустя 57 лет вернулись в еврокубки. «Лион» впервые с сезона-1996/97 не попал в еврокубки.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир