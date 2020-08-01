«Реймс» спустя 57 лет вернулся в еврокубки, «Лион» впервые с 1996 года не попал туда

«Лион» по пенальти проиграл «ПСЖ» в финале Кубка лиги. Команда Руди Гарсии лишилась последнего шанса попасть в еврокубки, так как в досрочно завершившемся сезоне в лиге 1 «ткачи» заняли 7-е место.

Таким образом, в отборе Лиги Европы сыграет «Реймс», ставший 6-м в чемпионате Франции. Красно-белые спустя 57 лет вернулись в еврокубки. «Лион» впервые с сезона-1996/97 не попал в еврокубки.