«Реймс» победил «Ренн», Балогун сделал дубль
Дубль Балогуна принес «Реймсу» победу над «Ренном»
«Реймс» победил «Ренн» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Фоларин Балогун.
«Реймс» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ренн» пока остается на третьей строчке (31 очко).
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|
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|
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|3
|9
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|15
|
15
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|16
|3
|6
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|15
|
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|16
|2
|8
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|17-24
|14
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|Осер
|16
|3
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|
18
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|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|2 : 4
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|2 : 1
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|0 : 2
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|3 : 1
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
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|П
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Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
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Самюэль Жиго
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|10
|1
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