«Реймс» победил «Ренн», Балогун сделал дубль

«Реймс» победил «Ренн» в матче 16-го тура чемпионата Франции. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Фоларин Балогун.

«Реймс» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ренн» пока остается на третьей строчке (31 очко).