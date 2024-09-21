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«Реймс» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Реймс» сыграет с «ПСЖ» в чемпионата Франции 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Reuters

«Реймс» и «ПСЖ» сыграют в 5-м туре лиги 1 в субботу, 21 сентября. Игра состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Реймс» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в России в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в парижскую команду в июне 2024 года. Соглашение с 25-летним вратарем действует до лета 2029-го.

Франция. Лига 1. 5-й тур
21 сент, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
ПСЖ

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 4 2 2 0 4-1 8
5
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
6
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
7
 Реймс 4 2 1 1 6-6 7
8
 Ренн 4 2 0 2 8-5 6
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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20.09 21:45
Ницца – Сент-Этьен
 - : -
21.09 18:00
Лилль – Страсбур
 3 : 3
21.09 20:00
Ренн – Ланс
 - : -
21.09 22:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
22.09 16:00
Монако – Гавр
 - : -
22.09 18:00
Анже – Нант
 - : -
22.09 18:00
Брест – Тулуза
 - : -
22.09 18:00
Монпелье – Осер
 - : -
22.09 21:45
Лион – Марсель
 - : -
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Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 5
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 4
Шави Бабика

Шави Бабика

Тулуза

 3
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 4
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 3
Кристофер Опери

Кристофер Опери

Гавр

 2
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Франк Магри

Франк Магри

Тулуза

 3 1 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 3 1 0
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