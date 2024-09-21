«Реймс» и «ПСЖ» сыграют в 5-м туре лиги 1 в субботу, 21 сентября. Игра состоится на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Реймс» — «ПСЖ» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию игры в России в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт» по платной подписке.

Российский голкипер Матвей Сафонов перешел в парижскую команду в июне 2024 года. Соглашение с 25-летним вратарем действует до лета 2029-го.

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