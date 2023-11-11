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Сегодня, 17:30

«Реймс» — «ПСЖ»: прямая трансляция матча французской лиги (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Реймсом» в чемпионате Франции 11 ноября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «ПСЖ».
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде сыграет с «Реймсом» в матче 12-го тура чемпионата Франции 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе Stade Auguste Delaune в Реймсе, Франция. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Франция. Лига 1. 12-й тур
11 нояб, 19:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
ПСЖ

Ключевые события противостояния «Реймс» — «ПСЖ» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Встречу в прямом эфире можно посмотреть бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в январе 2023 года и завершилась вничью со счетом 1:1.

По итогам 11 туров «ПСЖ» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице лиги 1, а «Реймс» с 20 баллами располагается на 4 строчке.

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Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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«Лион» хочет провести перенесенный матч с «Марселем» на нейтральном поле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
10
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
11
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
12
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 9 1 2
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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