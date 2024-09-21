«Реймс» — «ПСЖ»: Сафонов пропустил после первого удара соперника

Форвард «Реймса» Кейто Накамура отличился в матче 5-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ».

24-летний японец забил гол на девятой минуте и открыл счет. В воротах парижан в лиге 1 дебютирует Матвей Сафонов. Россиянин пропустил после первого удара в створ.

Сафонов дебютировал за «ПСЖ» 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).