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21 сентября, 23:55

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Сафонов дебютировал в лиге 1

Сергей Разин
корреспондент
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21 сентября. «ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом» (1:1).
Фото Reuters

«ПСЖ» в матче 5-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Кейто Накамуры парижане ответили точным ударом Усмана Дембеле. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал за команду в лиге 1.

После этого матча «ПСЖ» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 8 очками — на пятой строчке.

Франция. Лига 1. 5-й тур
21 сент, 22:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
ПСЖ

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 5 4 1 0 17-4 13
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Ланс 5 2 3 0 5-2 9
5
 Реймс 5 2 2 1 7-7 8
6
 Ренн 5 2 1 2 9-6 7
7
 Нант 4 2 1 1 6-3 7
8
 Лилль 5 2 1 2 8-7 7
9
 Страсбур 5 1 3 1 11-10 6
10
 Гавр 4 2 0 2 6-7 6
11
 Тулуза 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
13
 Лион 4 1 1 2 4-8 4
14
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
15
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
16
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
17
 Анже 4 0 1 3 2-8 1
18
 Монпелье 4 0 1 3 2-13 1
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