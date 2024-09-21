«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», Сафонов дебютировал в лиге 1

«ПСЖ» в матче 5-го тура чемпионата Франции на выезде сыграл вничью с «Реймсом» со счетом 1:1.

На гол Кейто Накамуры парижане ответили точным ударом Усмана Дембеле. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов дебютировал за команду в лиге 1.

После этого матча «ПСЖ» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Реймс» с 8 очками — на пятой строчке.