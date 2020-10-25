«Реймс» одержал первую победу в сезоне, разгромив на выезде «Монпелье»

«Реймс» разгромил «Монпелье» в матче 8-го тура чемпионата Франции — 4:0. Для команды эта победа стала первой в сезоне, она занимает предпоследнее место в таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

«Монпелье» — «Реймс» — 0:4 (0:3)

Голы: Диа, 9 — с пенальти (0:1). Диа, 13 (0:2). Мбюкю, 31 (0:3). Диа, 56 — с пенальти (0:4).

«Монпелье»: Омлин (Берто, 46), Илтон, Конгре, Суке, Ойонго, Козза, Ле Таллек, Молле (Долли, 60), Шотар (Ферри, 46), Делор (Мавидиди, 61), Лаборд (Юн Иль Лок, 80).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Де Смет (Дукуре, 78), Бериша (Маресич, 83), Кафаро (Думбья, 78), Мунетси (Сакава, 83), Сирхейс, Диа (Экитике, 58), Мбюкю.

Предупреждение: Ойонго, 55.

Удаления: Илтон, 7. Ле Таллек, 42.

Судья: Делажо.

25 октября. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Метц» — «Сент-Этьен» — 2:0 (1:0)

Голы: Булая, 5 (1:0). Сиссоко, 78 — в свои ворота (2:0).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Пажо, Ангбан (Тшимбембе, 89), Майга (Фофана, 90+3), Нгюетт, Булая, Гей (Вагнер, 56).

«Сент-Этьен»: Мулен, Рецос (Тшибуабуа, 48), Сиссоко, Соу, Камара, Аушиш (Гурна-Дуат, 63), Муффек, Нейу (Ривера, 82), Монне-Паке (Хазри, 46), Амума, Буанга (Тормен, 82).

Предупреждения: Рецос, 23. Буанга, 32. Ангбан, 32. Нейу, 72. Майга, 73. Пажо, 81.

Судья: Абед.

25 октября. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Бордо» — «Ним» — 2:0 (0:0)

Голы: Бриан, 80 — с пенальти (1:0). Уден, 82 (2:0).

«Бордо»: Костиль, Байс, Сабали, Бенито, Паблу, Бен Арфа (Траоре, 83), Отавиу (Адли, 40), Башич, Де Превиль (Уден, 41), Хван Ый Джо (Бриан, 65), Маджа (Зеркан, 65).

«Ним»: Рейне, Бюрнер, Мелинг, Мигель, Бриансон, До, Элиассон, Алинви (Паке, 65), Фомба (Бенраху, 83), Рипар (Коне, 88), Денки (Ариби, 64).

Предупреждения: Отавиу, 37. Маджа, 43. Бриансон, 46. Бриан, 70. Мигель, 78. Рейне, 80.

Судья: Бризар.

25 октября. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Брест» — «Страсбур» — 0:3 (0:2)

Голы: Диалло, 27 (0:1). Лала, 40 — с пенальти (0:2). Айорк, 67 (0:3).

«Брест»: Ларсоннье, Фоссюрье, Перро, Эрелль, Дюверн, Баттоккио (Лан, 71), Белькебла, Февр, Шарбоннье (Филиппото, 64), Мунье (Кардона, 70), Ле Дуарон (Онора, 64).

«Страсбур»: Камара, Лала, Митрович, Джикю, Каси (Кароль, 71), Симакан, Аолу (Коне, 81), Сиссоко (Томассон, 90+1), Беллегард (Зохи, 90+2), Диалло, Айорк (Прцич, 81).

Предупреждения: Айорк, 21. Митрович, 41. Шарбоннье, 42. Аолу, 80.

Судья: Мигельгорри.

25 октября. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».