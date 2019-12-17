«Реймс» обыграл «Монпелье» и пробился в 1/4 финала Кубка Лиги

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Реймс» выиграл у «Монпелье» (1:0).

Единственный мяч с пенальти на 78-й минуте забил Матье Кафаро. Соперник «Реймса» по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Кубок французской лиги

1/8 финала

«Реймс» — «Монпелье» — 1:0 (0:0)

Гол: Кафаро, 78 — с пенальти.

«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао (Дингоме, 27), Кафаро, Мунетси, Думбья (Сук Хюн Джун, 75), Уден, Мбюкю (Донис, 61).

«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Мендеш, Ристич, Ле Таллек, Саванье, Молле (Суке, 90+4), Самбия, С.Камара (Лаборд, 63), Шкулетич (Делор, 64).

Предупреждения: Мендеш, 77. Уден, 90.

Удаление: Ристич, 69.

Судья: Делажо (Франция).

17 декабря. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр