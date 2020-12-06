«Реймс» и «Ницца» сыграли вничью

«Реймс» сыграл вничью с «Ниццей» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

«Реймс» набрал 10 очков и занимает 18-е место. У «Ниццы» 18 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Реймс» — «Ницца» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша, Кафаро (Кутеса, 66), Мунетси, Думбья (Мбюкю, 66), Зенели (Туре, 66), Диа (Сирхейс, 81).

«Ницца»: Бенитес, Камара (Коли, 74), Лотомба (Пельмар, 87), Нсоки, Данилюк, Шнейдерлен, Данилу, Рен-Аделаид, Будауи (Тюрам-Юльен, 74), Рони Лопеш (Ндой, 55), Гуири.

Предупреждения: Будауи, 16. Диа, 59. Данилу, 85.

Судья: Фраппар.

6 декабря. Реймс. Стадион «Огюст Делон».