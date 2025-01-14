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«Реймс» — «Монако»: онлайн-трансляция матча Кубка Франции

«Реймс» и «Монако» сыграют в Кубке Франции 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Реймс» и «Монако» сыграют в 1/16 финала Кубка Франции во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Встречу Кубка Франции в прямом эфире покажет телеканал «СТАРТ» (на сайте и в группе «ВК Видео»). Начало трансляции — в 22.35, за 10 минут до стартового свистка.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Реймс» — «Монако» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Кубок. 1/16 финала
14 янв, 22:45. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монако

На предыдущих стадиях Кубка «Монако» обыграл «Л'Юнион Сен-Жан» (4:1), а «Реймс» — «Стиль-Мюциг» (3:1).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне во всех турнирах провел 20 матчей, на его счету два гола и одна голевая передача.

ФК Монако
ФК Реймс
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1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
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