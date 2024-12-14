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«Реймс» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Реймс» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 14 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

«Реймс» и «Монако» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в субботу, 14 декабря. Матч, который пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция), начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Реймс» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 15-й тур
14 дек, 23:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
Монако

После 14 туров «Реймс» с 19 очками занимает 10-е место в таблице, у «Монако» — 29 очков и третья строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей и забил два гола в лиге 1. Еще шесть игр и одна голевая передача у футболиста в Лиге чемпионов.

ФК Монако
ФК Реймс
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Марсель» не удержал победу над «Лиллем» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 14 10 4 0 37-11 34
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 14 9 2 3 24-12 29
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 14 7 4 3 26-17 25
6
 Ницца 14 6 5 3 26-17 23
7
 Ланс 14 6 5 3 17-12 23
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 14 6 2 6 21-21 20
10
 Реймс 14 5 4 5 20-18 19
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 14 4 2 8 18-20 14
13
 Нант 14 3 5 6 16-20 14
14
 Страсбур 14 3 5 6 22-27 14
15
 Анже 14 3 4 7 14-24 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 14 4 0 10 11-26 12
18
 Монпелье 14 2 2 10 13-36 8
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13.12 22:45
Тулуза – Сент-Этьен
 2 : 1
14.12 19:00
Марсель – Лилль
 1 : 1
14.12 21:00
Осер – Ланс
 - : -
14.12 23:00
Реймс – Монако
 - : -
15.12 17:00
Монпелье – Ницца
 - : -
15.12 19:00
Брест – Нант
 - : -
15.12 19:00
Гавр – Страсбур
 - : -
15.12 19:00
Ренн – Анже
 - : -
15.12 22:45
ПСЖ – Лион
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Жонатан Давид

Жонатан Давид

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Брэдли Барколя

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 10
Мэйсон Гринвуд

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Марсель

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П
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ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 10 1 3
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Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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