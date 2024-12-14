«Реймс» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Реймс» и «Монако» сыграют в 15-м туре чемпионата Франции в субботу, 14 декабря. Матч, который пройдет на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция), начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», просмотр контента которой возможен по платной подписке.
Ключевые события и результат игры «Реймс» — «Монако» можно изучать в матч-центре сайта «СЭ».
После 14 туров «Реймс» с 19 очками занимает 10-е место в таблице, у «Монако» — 29 очков и третья строчка.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел 11 матчей и забил два гола в лиге 1. Еще шесть игр и одна голевая передача у футболиста в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|14
|10
|4
|0
|37-11
|34
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|14
|9
|2
|3
|24-12
|29
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|14
|7
|4
|3
|26-17
|25
|
6
|Ницца
|14
|6
|5
|3
|26-17
|23
|
7
|Ланс
|14
|6
|5
|3
|17-12
|23
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|14
|6
|2
|6
|21-21
|20
|
10
|Реймс
|14
|5
|4
|5
|20-18
|19
|
11
|Брест
|14
|5
|1
|8
|20-26
|16
|
12
|Ренн
|14
|4
|2
|8
|18-20
|14
|
13
|Нант
|14
|3
|5
|6
|16-20
|14
|
14
|Страсбур
|14
|3
|5
|6
|22-27
|14
|
15
|Анже
|14
|3
|4
|7
|14-24
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|14
|4
|0
|10
|11-26
|12
|
18
|Монпелье
|14
|2
|2
|10
|13-36
|8
|13.12
|22:45
|
Тулуза – Сент-Этьен
|2 : 1
|14.12
|19:00
|
Марсель – Лилль
|1 : 1
|14.12
|21:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|14.12
|23:00
|
Реймс – Монако
|- : -
|15.12
|17:00
|
Монпелье – Ницца
|- : -
|15.12
|19:00
|
Брест – Нант
|- : -
|15.12
|19:00
|
Гавр – Страсбур
|- : -
|15.12
|19:00
|
Ренн – Анже
|- : -
|15.12
|22:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|10
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3