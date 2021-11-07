«Реймс» и «Монако» сыграли вничью, Головин был заменен на 61-й минуте
«Реймс» сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. На 61-й минуте его заменил Крепин Диатта.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Реймс» — «Монако» — 0:0
«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Кассама (Локо, 90), Донис (Бериша, 65), Мбюкю (ван Берген, 46), Экитике (Туре, 65), Флип (Кафаро, 57).
«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 61), Тшуамени, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер (Кайю Энрике, 72), Мартинш (Фолланд, 61), Якобс (Боаду, 72).
Предупреждения: Головин, 25. Бадиашиле, 57.
Судья: Пиньяр.
7 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
«Сент-Этьен» — «Клермон Фут» — 3:2 (0:0)
Голы: Байо, 59 (0:1). Бертомье, 64 (0:2). Норден, 78 (1:2). Крассо, 90+2 (2:2). Соу, 90+4 (3:2).
«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Габриэл Силва (Трауко, 39), Соу, Будебуз, Юссуф (Норден, 67), Камара, Муффек (Буанга, 46), Гурна-Дуат (Рамирес, 83), Амума (Крассо, 67), Хазри.
«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи (Биллонг, 55), Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 70), Абдул Самед, Аллевина (Телль, 88), Иглесиас, Рашани (Доссу, 70), Байо (Амель, 87).
Предупреждения: Биллонг, 68. Трауко, 72.
Судья: Гайуст.
7 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».
«Лорьян» — «Брест» — 1:2 (1:0)
Голы: Грбич, 5 (1:0). Февр, 58 — с пенальти (1:1). Мунье, 80 (1:2).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Петро (Самбу, 82), Мендес, Монкондюи (Ле Бри, 38. Уаттара, 81), Ле Фе, Грбич (Игор Силва, 68), Моффи.
«Брест»: Бизот, Уронен (Фоссюрье, 68), Пьер-Габриэль, Дюверн, Брассье, Белькебла, Февр, Магнетти (Агуме, 46), Мунье, Онора (Дель Кастильо, 65), Ле Дуарон (Кардона, 64).
Предупреждения: Онора, 44. Игор Силва, 76.
Удаление: Эрго, 28.
Судья: Лиссорг.
7 ноября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
«Нант» — «Страсбур» — 2:2 (1:1)
Голы: Кулибали, 20 (1:0). Диалло, 44 (1:1). Коло Муани, 48 (2:1). Томассон, 68 (2:2).
«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 66), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас, Чиривелья (Жеббель, 78), Кулибали (Сиприен, 66), Саймон, Коло Муани.
«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Каси, Ньямси, Перрен, Томассон (Льенар, 85), Прцич, Сиссоко (Беллегард, 81), Диалло, Айорк.
Предупреждения: Паллуа, 5. Каси, 16. Траоре, 85.
Удаление: Айорк, 51.
Судья: Тюрпен.
7 ноября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю