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«Реймс» и «Монако» сыграли вничью, Головин был заменен на 61-й минуте

18:59
Виссам Бен Йеддер. Фото ФК «Монако»
Виссам Бен Йеддер. Фото ФК «Монако»
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«Реймс» сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе. На 61-й минуте его заменил Крепин Диатта.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Реймс» — «Монако» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Конан, Матусива, Кассама (Локо, 90), Донис (Бериша, 65), Мбюкю (ван Берген, 46), Экитике (Туре, 65), Флип (Кафаро, 57).

«Монако»: Нюбель, Агилар, Марипан, Бадиашиле, Головин (Диатта, 61), Тшуамени, Диоп, Фофана, Бен-Йеддер (Кайю Энрике, 72), Мартинш (Фолланд, 61), Якобс (Боаду, 72).

Предупреждения: Головин, 25. Бадиашиле, 57.

Судья: Пиньяр.

7 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Сент-Этьен» — «Клермон Фут» — 3:2 (0:0)

Голы: Байо, 59 (0:1). Бертомье, 64 (0:2). Норден, 78 (1:2). Крассо, 90+2 (2:2). Соу, 90+4 (3:2).

«Сент-Этьен»: Грин, Колодзейчак, Габриэл Силва (Трауко, 39), Соу, Будебуз, Юссуф (Норден, 67), Камара, Муффек (Буанга, 46), Гурна-Дуат (Рамирес, 83), Амума (Крассо, 67), Хазри.

«Клермон Фут»: Десма, Унтонджи (Биллонг, 55), Ожье, Н`Симба, Зедадка, Бертомье (Кауи, 70), Абдул Самед, Аллевина (Телль, 88), Иглесиас, Рашани (Доссу, 70), Байо (Амель, 87).

Предупреждения: Биллонг, 68. Трауко, 72.

Судья: Гайуст.

7 ноября. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

«Лорьян» — «Брест» — 1:2 (1:0)

Голы: Грбич, 5 (1:0). Февр, 58 — с пенальти (1:1). Мунье, 80 (1:2).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Петро (Самбу, 82), Мендес, Монкондюи (Ле Бри, 38. Уаттара, 81), Ле Фе, Грбич (Игор Силва, 68), Моффи.

«Брест»: Бизот, Уронен (Фоссюрье, 68), Пьер-Габриэль, Дюверн, Брассье, Белькебла, Февр, Магнетти (Агуме, 46), Мунье, Онора (Дель Кастильо, 65), Ле Дуарон (Кардона, 64).

Предупреждения: Онора, 44. Игор Силва, 76.

Удаление: Эрго, 28.

Судья: Лиссорг.

7 ноября. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Нант» — «Страсбур» — 2:2 (1:1)

Голы: Кулибали, 20 (1:0). Диалло, 44 (1:1). Коло Муани, 48 (2:1). Томассон, 68 (2:2).

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 66), Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Жиротто, Блас, Чиривелья (Жеббель, 78), Кулибали (Сиприен, 66), Саймон, Коло Муани.

«Страсбур»: Селс, Джикю, Гильбер, Каси, Ньямси, Перрен, Томассон (Льенар, 85), Прцич, Сиссоко (Беллегард, 81), Диалло, Айорк.

Предупреждения: Паллуа, 5. Каси, 16. Траоре, 85.

Удаление: Айорк, 51.

Судья: Тюрпен.

7 ноября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Локомотив 1
1-й тайм

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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