«Реймс» и «Лион» сыграли вничью в лиге 1

«Лион» в гостях сыграл вничью с «Реймсом» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 38-й минуте открыл полузащитник гостей Райан Шерки. На 55-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Умара Диаките.

«Лион» (19 очков) остается на пятом месте в лиге 1. «Реймс» (18) поднялся на шестую строчку в турнирной таблице.