«Лион» ушел от поражения в игре с «Реймсом», забив в добавленное время
«Реймс» и «Лион» поделили очки в матче 29-го тура чемпионата Франции (1:1). В конце первого тайма Матье Кафаро вывел шампаньцев вперед. Гостям удалось отыграться лишь на 92-й минуте благодаря голу Тино Кадевере.
«Лион» занимает 3-е место в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» идет на 11-й строчке.
Чемпионат Франции
Лига 1
29-й тур
«Реймс» — «Лион» — 1:1 (1:0)
Голы: Кафаро, 33 (1:0). Кадевере, 90+2 (1:1).
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Бериша (Туре, 67), Шавалерен, Кафаро (Дукуре, 75), Мунетси, Диа (Зенели, 74), Мбюкю.
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Какере, 46), Денайер, Дюбуа, Тиагу Мендес, Ауар (Корне, 46. Бард, 90+4), Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.
Предупреждения: Депай, 30. Кафаро, 42. Абдельхамид, 60. Мунетси, 68.
Судья: Бризар.
12 марта. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
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