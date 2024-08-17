«Лилль» на выезде обыграл «Реймс», матч прерывался из-за тяжелой травмы Гомеса
«Лилль» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.
Отличился Бафоде Диаките и Жонатан Дэвид. В первом тайме тяжелую травму полуфил полузащитник «Лилля» Анжел Гомес. Врачи оказывали помощь игроку на поле, матч был прерван на 30 минут. За фол был удален защитник хозяев Абду Коне.
В следующем матче «Лилль» 24 августа сыграет с «Анже», «Реймс» днем позже встретится с «Марселем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
10
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
14
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
16
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
17
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
Новости