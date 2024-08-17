«Лилль» на выезде обыграл «Реймс», матч прерывался из-за тяжелой травмы Гомеса

«Лилль» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.

Отличился Бафоде Диаките и Жонатан Дэвид. В первом тайме тяжелую травму полуфил полузащитник «Лилля» Анжел Гомес. Врачи оказывали помощь игроку на поле, матч был прерван на 30 минут. За фол был удален защитник хозяев Абду Коне.

В следующем матче «Лилль» 24 августа сыграет с «Анже», «Реймс» днем позже встретится с «Марселем».