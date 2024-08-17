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«Лилль» на выезде обыграл «Реймс», матч прерывался из-за тяжелой травмы Гомеса

Сергей Разин
корреспондент
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«Лилль» в матче 1-го тура чемпионата Франции обыграл «Реймс» со счетом 2:0.

Отличился Бафоде Диаките и Жонатан Дэвид. В первом тайме тяжелую травму полуфил полузащитник «Лилля» Анжел Гомес. Врачи оказывали помощь игроку на поле, матч был прерван на 30 минут. За фол был удален защитник хозяев Абду Коне.

Анжел Гомес. Получивший тяжелую травму игрок «Лилля» Гомес пришел в сознание

В следующем матче «Лилль» 24 августа сыграет с «Анже», «Реймс» днем позже встретится с «Марселем».

Франция. Лига 1. 1-й тур
17 авг, 20:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
0:2
Лилль

ФК Лилль
ФК Реймс
1
0
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Получивший тяжелую травму игрок «Лилля» Гомес пришел в сознание
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
3
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
4
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
5
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
6
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
7
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
10
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
13
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
14
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
15
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
16
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
17
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
18
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
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16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 0 : 2
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 16:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 18:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 - : -
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
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Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Антуан Жужу

Антуан Жужу

Гавр

 1 0 1
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