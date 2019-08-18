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«Реймс» и «Страсбур» сыграли вничью

20:03
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«Реймс» и «Страсбур» в матче 2-го тура чемпионата Франции сыграли вничью — 0:0.

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

«Реймс» — «Страсбур» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, А.Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Шавалерен, Дингоме (Сук Хюн Джун, 66), Думбья (Мбюкю, 79), Уден, Диа.

«Страсбур»: Селс, Лала, Митрович, Джикю, Ндур, Симакан, Мартен, Томассон (Да Кошта, 79), И.Сиссоко, Беллегард (Льенар, 90+2), Айорк (Мотиба, 68).

Предупреждения: Думбья, 37. А.Камара, 54.

Судья: Батта (Франция).

18 августа. Реймс. Стадион «Stade Auguste Delaune».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/

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