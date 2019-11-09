«Реймс» и «Анже» победителя не выявили

«Реймс» дома сыграл вничью с «Анже» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.

На 70-й минуте матча хавбек «Анже» Анжело Фюльжини получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Реймс» с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» — 21 балл и вторая строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

13-й тур

«Реймс» — «Анже» — 0:0

«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Кафаро, Кутеса, Мунетси (Сук Хюн Джун, 74), Донис (Нкада, 59), Уден.

«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Тиуб (Нинга, 76), Фюльжини, Сантамария, Перейра Лаж, Алиуи (Канга, 76).

Предупреждения: Фюльжини, 23. Сантамария, 49. Мунетси, 73.

Удаление: Фюльжини, 70.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

9 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

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