«Реймс» и «Анже» победителя не выявили
«Реймс» дома сыграл вничью с «Анже» (0:0) в матче 13-го тура чемпионата Франции.
На 70-й минуте матча хавбек «Анже» Анжело Фюльжини получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
«Реймс» с 19 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» — 21 балл и вторая строчка.
Чемпионат Франции. Лига 1
13-й тур
«Реймс»: Райкович, Фокет, Камара, Абдельхамид, Дисаси, Ромао, Кафаро, Кутеса, Мунетси (Сук Хюн Джун, 74), Донис (Нкада, 59), Уден.
«Анже»: Бютель, Траоре, Тома, Мансо, Аит Нури, Мангани, Тиуб (Нинга, 76), Фюльжини, Сантамария, Перейра Лаж, Алиуи (Канга, 76).
Предупреждения: Фюльжини, 23. Сантамария, 49. Мунетси, 73.
Удаление: Фюльжини, 70.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
9 ноября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей