«Гавр» без Кузяева в составе сыграл вничью с «Реймсом»

«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол полузащитника команды хозяев Маршалла Манетзи гости ответили точным ударом Аруны Санганте.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев пропустил вторую игру подряд. Ранее он также не принял участия в матче с «Лансом». В клубе заявили, что 32-летний футболист восстанавливается после небольшого повреждения, полученного во время встречи с «Марселем» 5 января.

«Гавр» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Реймса» 21 балл и 13-я строчка.

В параллельном матче дня «Анже» на своем поле победил «Осер» (2:0). Гости с 22-й минуты играли в меньшинстве.