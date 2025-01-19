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«Гавр» без Кузяева в составе сыграл вничью с «Реймсом»

Алина Савинова
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«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол полузащитника команды хозяев Маршалла Манетзи гости ответили точным ударом Аруны Санганте.

Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев пропустил вторую игру подряд. Ранее он также не принял участия в матче с «Лансом». В клубе заявили, что 32-летний футболист восстанавливается после небольшого повреждения, полученного во время встречи с «Марселем» 5 января.

«Гавр» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Реймса» 21 балл и 13-я строчка.

Франция. Лига 1. 18-й тур
19 янв, 19:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:1
Гавр

В параллельном матче дня «Анже» на своем поле победил «Осер» (2:0). Гости с 22-й минуты играли в меньшинстве.

Франция. Лига 1. 18-й тур
19 янв, 19:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
2:0
Осер
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Осер
ФК Реймс
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Сент-Этьен» на 87-й минуте ушел от поражения в матче с «Нантом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 14 4 0 48-16 46
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
9
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
10
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
11
 Осер 18 6 4 8 24-28 22
12
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
13
 Реймс 18 5 6 7 24-26 21
14
 Ренн 18 5 2 11 24-27 17
15
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
16
 Сент-Этьен 18 5 2 11 17-38 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 2 : 1
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 2 : 1
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 1 : 2
18.01 21:00
Ренн – Брест
 1 : 2
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 0 : 0
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 1 : 1
19.01 19:15
Анже – Осер
 2 : 0
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 1 : 1
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
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Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

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Монпелье

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