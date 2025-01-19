«Гавр» без Кузяева в составе сыграл вничью с «Реймсом»
«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Реймсом» в матче 18-го тура чемпионата Франции — 1:1.
На гол полузащитника команды хозяев Маршалла Манетзи гости ответили точным ударом Аруны Санганте.
Российский полузащитник темно-синих Далер Кузяев пропустил вторую игру подряд. Ранее он также не принял участия в матче с «Лансом». В клубе заявили, что 32-летний футболист восстанавливается после небольшого повреждения, полученного во время встречи с «Марселем» 5 января.
«Гавр» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. Команда с 13 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице лиги 1. У «Реймса» 21 балл и 13-я строчка.
В параллельном матче дня «Анже» на своем поле победил «Осер» (2:0). Гости с 22-й минуты играли в меньшинстве.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|18
|14
|4
|0
|48-16
|46
|
2
|Марсель
|17
|11
|3
|3
|39-20
|36
|
3
|Лилль
|18
|8
|8
|2
|28-17
|32
|
4
|Монако
|18
|9
|4
|5
|29-20
|31
|
5
|Ницца
|18
|8
|6
|4
|36-25
|30
|
6
|Лион
|18
|8
|5
|5
|29-22
|29
|
7
|Ланс
|18
|7
|6
|5
|22-18
|27
|
8
|Тулуза
|18
|7
|4
|7
|19-19
|25
|
9
|Брест
|18
|8
|1
|9
|28-31
|25
|
10
|Страсбур
|17
|6
|5
|6
|30-29
|23
|
11
|Осер
|18
|6
|4
|8
|24-28
|22
|
12
|Анже
|18
|6
|4
|8
|21-27
|22
|
13
|Реймс
|18
|5
|6
|7
|24-26
|21
|
14
|Ренн
|18
|5
|2
|11
|24-27
|17
|
15
|Нант
|18
|3
|8
|7
|21-28
|17
|
16
|Сент-Этьен
|18
|5
|2
|11
|17-38
|17
|
17
|Гавр
|18
|4
|1
|13
|14-37
|13
|
18
|Монпелье
|18
|3
|3
|12
|18-43
|12
|17.01
|21:00
|
Монпелье – Монако
|2 : 1
|17.01
|23:05
|
Лилль – Ницца
|2 : 1
|18.01
|19:00
|
Ланс – ПСЖ
|1 : 2
|18.01
|21:00
|
Ренн – Брест
|1 : 2
|18.01
|23:05
|
Лион – Тулуза
|0 : 0
|19.01
|17:00
|
Сент-Этьен – Нант
|1 : 1
|19.01
|19:15
|
Анже – Осер
|2 : 0
|19.01
|19:15
|
Реймс – Гавр
|1 : 1
|19.01
|22:45
|
Марсель – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|11
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|14
|1
|4