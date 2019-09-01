Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас отметил, что погибший экс-форвард «Реала», был для него особенным человеком.

— Мы не общались в том объеме, в котором мне хотелось бы, но он был для меня особенным человеком, — цитирует Marcа Фабрегаса. — День его смерти стал катастрофическим. — Он был особенным мальчиком, всегда позитивным, смеющимся, ласковым. Это навсегда останется в моем сердце и сердцах многих людей.

1 июня 2019 года Хосе Антонио Рейес попал в автокатастрофу в Утрете. и скончался на месте. Он выступал за «Реал» в 2006-2007 годах.

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