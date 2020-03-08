«Ренн» забил 5 безответных голов «Монпелье»

«Ренн» разгромил «Монпелье» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 5:0. Победители занимают третье место в таблице лиги 1, на 4 очка опережая «Лилль», у которого игра в запасе. «Монпелье» идет восьмым.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

«Ренн» — «Монпелье» — 5:0 (2:0)

Голы: Мауасса, 9 (1:0). Юну, 28 (2:0). Тэ, 68 (3:0). Дель Кастильо, 73 — с пенальти (4:0). Юну, 87 — с пенальти (5:0).

«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Боэй, 82), Н`Зонзи, Юну, Леа Силики (Буриго, 70), Камавинга, Дель Кастильо (Рафинья, 76), Тэ.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре (Самбия, 46), Мендеш, Ристич, Ле Таллек, Саванье (Юн Иль Лок, 84), Молле, Варгас (Ферри, 63), Делор, Лаборд.

Предупреждения: Саванье, 25. Леа Силики, 57. Буриго, 77. Самбия, 77. Мендеш, 86.

Судья: Пиньяр.

8 марта. Ренн. Стадион «Роазон Парк».