«Ренн» забил 5 безответных голов «Монпелье»
«Ренн» разгромил «Монпелье» в матче 28-го тура чемпионата Франции — 5:0. Победители занимают третье место в таблице лиги 1, на 4 очка опережая «Лилль», у которого игра в запасе. «Монпелье» идет восьмым.
Чемпионат Франции
Лига 1
28-й тур
«Ренн» — «Монпелье» — 5:0 (2:0)
Голы: Мауасса, 9 (1:0). Юну, 28 (2:0). Тэ, 68 (3:0). Дель Кастильо, 73 — с пенальти (4:0). Юну, 87 — с пенальти (5:0).
«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон, Мауасса (Боэй, 82), Н`Зонзи, Юну, Леа Силики (Буриго, 70), Камавинга, Дель Кастильо (Рафинья, 76), Тэ.
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре (Самбия, 46), Мендеш, Ристич, Ле Таллек, Саванье (Юн Иль Лок, 84), Молле, Варгас (Ферри, 63), Делор, Лаборд.
Предупреждения: Саванье, 25. Леа Силики, 57. Буриго, 77. Самбия, 77. Мендеш, 86.
Судья: Пиньяр.
8 марта. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2019-2020/