«Ренн» вырвал победу у «Монако» и поднялся на первое место в чемпионате

«Ренн» одержал победу над «Монако» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

За монегасков на 28-й минуте встречи отличился форвард Виссам Бен Йеддер. У «Ренна» забили хавбек Стивен Н'Зонзи (81-я минута) и защитник Адриен Трюффер (90+2-я минута).

Российский хавбек Александр Головин пропускал игру из-за мышечного повреждения.

«Монако» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — первая строчка и 10 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Ренн» — «Монако» — 2:1 (0:1)

Голы: Бен Йеддер, 28 (0:1). Н`Зонзи, 81 (1:1). Трюффер, 90+2 (2:1).

«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 41), Агерд, Н`Зонзи, Буриго (Мартен, 80), Камавинга (Тэ, 80), Гирасси, Террье, Рафинья (Дель Кастильо, 58).

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Фабрегас (Жеббель, 72), Тшуамени (Йоветич, 90+4), Диоп (Марипан, 90+3), Фофана, Бен Йеддер (Оньекуру, 83), Фолланд (Мартинш, 89).

Предупреждения: Дисаси, 68. Жеббель, 76. Террье, 90+5.

Судья: Мигельгорри (Франция).

19 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».