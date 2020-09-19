«Ренн» вырвал победу у «Монако» и поднялся на первое место в чемпионате
«Ренн» одержал победу над «Монако» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.
За монегасков на 28-й минуте встречи отличился форвард Виссам Бен Йеддер. У «Ренна» забили хавбек Стивен Н'Зонзи (81-я минута) и защитник Адриен Трюффер (90+2-я минута).
Российский хавбек Александр Головин пропускал игру из-за мышечного повреждения.
«Монако» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — первая строчка и 10 баллов.
Чемпионат Франции. Лига 1
4-й тур
Голы: Бен Йеддер, 28 (0:1). Н`Зонзи, 81 (1:1). Трюффер, 90+2 (2:1).
«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Мауасса (Трюффер, 41), Агерд, Н`Зонзи, Буриго (Мартен, 80), Камавинга (Тэ, 80), Гирасси, Террье, Рафинья (Дель Кастильо, 58).
«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар, Бадиашиле, Дисаси, Фабрегас (Жеббель, 72), Тшуамени (Йоветич, 90+4), Диоп (Марипан, 90+3), Фофана, Бен Йеддер (Оньекуру, 83), Фолланд (Мартинш, 89).
Предупреждения: Дисаси, 68. Жеббель, 76. Террье, 90+5.
Судья: Мигельгорри (Франция).
19 сентября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».