«Ренн» дома победил «Тулузу»

«Ренн» на своем поле обыграл «Тулузу» в матче 24-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 27-й минуте забил Арно Норден.

«Ренн» набрал 40 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» (31 очко) находится на 10-й строчке. Команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате до пяти матчей.

«Ренн» 8 марта в гостях сыграет против «Ниццы», а «Тулуза» днем ранее примет «Марсель».

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

28 февраля, 19:00. Роазон Парк (Ренн)

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