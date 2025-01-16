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Сегодня, 01:44

«Ренн» проиграл «Труа» и вылетел из Кубка Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Труа», выступающий во втором дивизионе Франции, обыграл «Ренн» в 1/16 финала Кубка Франции — 1:0. Единственный гол забил нападающий Уэсли Саид.

Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade de l'Aube (Труа)
Труа
1:0
Ренн

В других матчах среды, 15 января, «Лорьян» потерпел поражение от «Канна» (1:2), выступающего в четвертом дивизионе, «Тулуза» победила «Лаваль» (2:1), «Анже» выиграл у «Кевийи-Руана» (3:2), «Стад Бриошен» по пенальти обыграл «Анси» (1:1, пен. — 4:3), «Брест» одержал победу над «Нантом» (2:1), а «Страсбур» только в серии пенальти сумел переиграть любительский «Таон» (2:2, пен. — 5:3).

Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Pierre de Coubertin (Канны)
Канн
2:1
Лорьян
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:1
Лаваль
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Robert Diochon (Ле-Пети-Кевийи)
Кевийи-Руан
2:3
Анже
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Fred Aubert (Сен-Брие)
Стад Бриошен
1:1
Анси
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
2:1
Нант
Франция. Кубок. 1/16 финала
15 янв, 20:30. Stade de la Colombiere (Эпиналь)
Таон
2:2
Страсбур

Футбол
ФК Анже
ФК Брест
ФК Канн
ФК Кевийи
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Ренн
ФК Страсбур
ФК Труа
ФК Тулуза
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 13 4 0 46-15 43
2
 Марсель 17 11 3 3 39-20 36
3
 Монако 17 9 4 4 28-18 31
4
 Ницца 17 8 6 3 35-23 30
5
 Лилль 17 7 8 2 26-16 29
6
 Лион 17 8 4 5 29-22 28
7
 Ланс 17 7 6 4 21-16 27
8
 Тулуза 17 7 3 7 19-19 24
9
 Страсбур 17 6 5 6 30-29 23
10
 Осер 17 6 4 7 24-26 22
11
 Брест 17 7 1 9 26-30 22
12
 Реймс 17 5 5 7 23-25 20
13
 Анже 17 5 4 8 19-27 19
14
 Ренн 17 5 2 10 23-25 17
15
 Нант 17 3 7 7 20-27 16
16
 Сент-Этьен 17 5 1 11 16-37 16
17
 Гавр 17 4 0 13 13-36 12
18
 Монпелье 17 2 3 12 16-42 9
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17.01 21:00
Монпелье – Монако
 - : -
17.01 23:05
Лилль – Ницца
 - : -
18.01 19:00
Ланс – ПСЖ
 - : -
18.01 21:00
Ренн – Брест
 - : -
18.01 23:05
Лион – Тулуза
 - : -
19.01 17:00
Сент-Этьен – Нант
 - : -
19.01 19:15
Анже – Осер
 - : -
19.01 19:15
Реймс – Гавр
 - : -
19.01 22:45
Марсель – Страсбур
 - : -
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Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 13 1 4
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