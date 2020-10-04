«Ренн» сыграл вничью с «Реймсом»

«Ренн» дома сыграл вничью с «Реймсом» (2:2) в матче 6-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев голы забили Рафинья и Дамьен Да Силва. У гостей — Юнис Абдельхамид и Булай Диа.

«Ренн» с 14 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. «Реймс» — два балла и 19-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

6-й тур

«Ренн» — «Реймс» — 2:2 (2:1)

Голы: Абдельхамид, 11 (0:1). Рафинья, 24 (1:1). Да Силва, 37 (2:1). Диа, 66 (2:2).

«Ренн»: Сален, Да Силва, Траоре, Агерд, Боэй, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга (Мартен, 79), Гирасси, Тэ (Дель Кастильо, 65), Рафинья.

«Реймс»: Райкович (Диуф, 46), Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Мунетси, Зенели (Кафаро, 65), Диа (Сирхейс, 82), Мбюкю (Кутеса, 65), Туре (Бериша, 71).

Предупреждения: Да Силва, 35. Тэ, 38. Фас, 40. Камавинга, 54. Шавалерен, 57. Мунетси, 71. Агерд, 90+2.

Судья: Батта (Франция).

4 октября. Ренн. Стадион «Роазон Парк».