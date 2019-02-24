"Ренн" сыграл вничью с "Марселем"

"Ренн" и "Марсель" сыграли вничью в матче 26-го тура чемпионата Франции – 1:1. В составе хозяев поля отличился Бенжамен Андре. За гостей гол забил Валер Жермен.

"Ренн", имея в своем активе 37 очков, вышел на девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Марсель", набрав 41 очко, поднялся на пятое место.

Чемпионат Франции

Лига 1



26-й тур



"Ренн" – "Марсель" – 1:1 (1:0)



Голы: Андре, 7 (1:0). Жермен, 56 (1:1).



"Ренн": Коубек, Зеффан (Бенсебаини, 13), Мексер, Да Силва, Траоре, Гренье, Андре, Буриго (Юну, 77), Дель Кастильо, И.Сарр (Желен, 81), Ньянг.



"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Товен, Сансон, Лопес (Нжи, 85), Камара, Балотелли (Луиз Густаву, 75), Жермен, Окампос (Пайет, 75).



Предупреждения: Андре, 34. Балотелли, 38. Жермен, 67. Буриго, 73. Лопес, 79. И.Сарр, 79. Желен, 84.



Удаление: Амави, 90+3.



Судья: Лесаж (Франция).



24 февраля. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

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