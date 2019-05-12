"Ренн" сыграл вничью с "Генгамом" (1:1) в матче 36-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличился полузащитник Исмаила Сарр, а на 87-й минуте встречи нападающий гостей Александр Менди установил окончательный счет в игре.

"Ренн" с 46 очками занимает 12-е место в лиге 1. "Генгам" – 20-я строчка и 26 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

"Ренн" – "Генгам" – 1:1 (1:0)

Голы: Сарр, 15 (1:0). Менди, 87 (1:1).

Нереализованный пенальти: Тюрам, 90+2 (вратарь)

"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Силва, Бенсебаини, Ниамси, Бен Арфа (Желен, 86), Гренье, Буриго, Леа Силики (Дель Кастильо, 64), Сарр (Юханссон, 78), Ньянг.

"Генгам": Кайар, Сорбон, Кербрат, Икоко, Ребошу, Дидо (Ру, 67), До (Менди, 46), Коко, Блас, Фири, Тюрам.

Предупреждения: Буриго, 21. Ниамси, 23. Блас, 33.

Удаление: Ниамси, 79.

Судья: Абед (Франция).

12 мая. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

Все о чемпионате Франции – здесь