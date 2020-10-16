«Ренн» сыграл вничью с «Дижоном»
«Дижон» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев единственный гол забил форвард Мама Бальде, у «Ренна» — нападающий Мартен Террье.
«Дижон» с двумя очками занимает 20-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — 15 баллов и первая строчка.
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
Голы: Террье, 24 (0:1). Бальде, 53 (1:1).
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шейх, 79), Шафик, Панзо, Чала (Музинга, 46), Саммаритано (Шайдлер, 64), Ндонг, Эбимбе (Добре, 90+4), Шуйар (Марье, 79), Бальде.
«Ренн»: Сален, Ругани, Траоре, Далберт (Мартен, 65), Агерд, Гренье, Буриго (Юну, 81), Гирасси (Доку, 81), Дель Кастильо (Гбохо, 64), Тэ, Террье (Камавинга, 64).
Предупреждения: Ндонг, 5. Шафик, 58. Аллагбе, 70. Шейх, 82. Далберт, 86. Ругани, 88.
Судья: Дешепи (Франция).
16 октября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
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