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«Ренн» сыграл вничью с «Дижоном»

21:57
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«Дижон» на своем поле сыграл вничью с «Ренном» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев единственный гол забил форвард Мама Бальде, у «Ренна» — нападающий Мартен Террье.

«Дижон» с двумя очками занимает 20-е место в турнирной таблице лиги 1. «Ренн» — 15 баллов и первая строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

7-й тур

«Дижон» — «Ренн» — 1:1 (0:1)

Голы: Террье, 24 (0:1). Бальде, 53 (1:1).

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шейх, 79), Шафик, Панзо, Чала (Музинга, 46), Саммаритано (Шайдлер, 64), Ндонг, Эбимбе (Добре, 90+4), Шуйар (Марье, 79), Бальде.

«Ренн»: Сален, Ругани, Траоре, Далберт (Мартен, 65), Агерд, Гренье, Буриго (Юну, 81), Гирасси (Доку, 81), Дель Кастильо (Гбохо, 64), Тэ, Террье (Камавинга, 64).

Предупреждения: Ндонг, 5. Шафик, 58. Аллагбе, 70. Шейх, 82. Далберт, 86. Ругани, 88.

Судья: Дешепи (Франция).

16 октября. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

Дижон — Ренн

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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