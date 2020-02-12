«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

«Ренн» уверенно переиграл «Бельфор» в матче 1/4 финала Кубка Франции. Команда Жюльена Стефана забила три безответных мяча в ворота соперника из четвертого дивизиона.

Кубок Франции

1/4 финала

«Бельфор» — «Ренн» — 0:3 (0:1)

Голы: Рафинья, 23 (0:1). Ньянг, 71 — с пенальти (0:2). Сьебатше, 90+1 (0:3).

«Ренн»: Менди, Траоре, Гнаньон, Желен, Н`Зонзи (Буриго, 87), Юну, Леа Силики (Мауасса, 46), Камавинга, Ньянг (Сьебатше, 76), Дель Кастильо, Рафинья.

Предупреждения: Ньянг, 26. Леа Силики, 35. Камавинга, 83.

Судья: Делерю.

11 февраля. Сошо. Стадион «Огюст Бональ».