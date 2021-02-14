«Сент-Этьен» на выезде победил «Ренн»
«Ренн» принимал «Сент-Этьен» в матче 25-го тура чемпионата Франции. Гости одержали победу со счетом 2:0.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
«Ренн» — «Сент-Этьен» — 0:2 (0:1)
Голы: Буанга, 27 (0:1). Норден, 71 (0:2).
«Ренн»: Гомис, Да Силва, Траоре, Агерд, Трюффер (Мауасса, 78), Мартен (Н`Зонзи, 58), Буриго, Камавинга (Гбохо, 58), Гирасси, Террье (Юну, 58), Доку.
«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Сиссе, Мукуди, Гурна-Дуат, Камара, Аушиш (Норден, 57), Нейу (Юссуф, 68), Хазри (Аби, 68), Буанга (Муффек, 90).
Предупреждения: Дебюши, 33. Доку, 37. Да Силва, 48. Гирасси, 57. Агерд, 63. Траоре, 77. Аби, 80.
Судья: Батта (Франция).
14 февраля. Ренн. Стадион «Роазон Парк».
«Анже» — «Нант» — 1:3 (1:2)
Голы: Саймон, 4 (0:1). Луза, 7 — с пенальти (0:2). Мангани, 33 — с пенальти (1:2). Аб.Бамба, 86 (1:3).
«Анже»: Бернардони, И.Траоре, Тома, Мансо, Думбья, Мангани, Капель (Кабо, 46. Тиуб, 68), Фюльжини, Кулибали (Бобишон, 90), Диони (Шо, 90), Буфаль (Перейра Лаж, 79).
«Нант»: Лафон, Коршья, Кастеллетто, Ш.Траоре, Жиротто, Туре (Менди, 45+2), Блас (Коко, 87), Чиривелья, Луза (Паллуа, 88), Саймон (Аб.Бамба, 60), Коло Муани.
Предупреждения: Лафон, 33. Диони, 60. Кулибали, 77. Блас, 83. Коло Муани, 90+6.
Судья: Летексье (Франция).
14 февраля. Анже. Стадион «Раймон Копа».
«Дижон» — «Ним» — 0:2 (0:0)
Голы: Рипар, 76 (0:1). Элиассон, 87 (0:2).
«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Лотоа, Кулибали, Боэй, Музинга (Чала, 85), Ндонг, Целина (Саммаритано, 77), Камара (Эбимбе, 62), Шуйар (Конате, 77), Бальде.
«Ним»: Рейне, Мелинг, Мигель (Бюрнер, 45+2), Бриансон, Алакуш, До, Ферхат, Кубас, Бенраху (Фомба, 88), Коне (Элиассон, 74), Рипар.
Предупреждения: Ферхат, 42. Шуйар, 49. Лотоа, 61. Саммаритано, 79. Ндонг, 90+5.
Удаление: Саммаритано, 90+1.
Судья: Пети (Франция).
14 февраля. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Метц» — «Страсбур» — 1:2 (1:1)
Голы: Делен, 17 (1:0). Томассон, 33 (1:1). Томассон, 84 (1:2).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Майга, Сарр (Тшимбембе, 37), Булая, Вагнер (Мазиз, 63), Яде (Лейя Исека, 63).
«Страсбур»: Кавасима, Митрович, Джикю, Гильбер, Каси, Томассон, Льенар (Беллегард, 80), Аолу, Сиссоко, Диалло, Айорк.
Предупреждения: Делен, 26. Сиссоко, 42. Куяте, 44.
Судья: Лесаж (Франция).
14 февраля. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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